إقلاع طائرتين لإخلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا ومولدوفا

أقلعت طائرتان عسكريتان متجهتين إلى رومانيا، وذلك لإخلاء المواطنين الأردنيين الذين عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا، إثر ازدياد حدة التوتر والأعمال العسكرية هناك.

ويُذكر أن (215) مواطنا أردنيا قدموا من أوكرانيا قد تمكّنوا من عبور النقاط الحدودية الفاصلة مع رومانيا ومولدوفا بالتنسيق مع موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الموجودين على النقاط الحدودية منذ اندلاع الأعمال العسكرية والذين عملوا على استقبال المواطنين وتقديم الاحتياجات والخدمات الأساسية لهم، وصرف الوثائق القنصلية اللازمة لمن يحتاج إليها، وتأمينهم بوسائل النقل وأماكن الإقامة الملائمة، تحضيرا لعودتهم إلى المملكة.

وقد غادر مع الطائرتين السفير حازم الخطيب، مدير إدارة المراسم في الوزارة للتنسيق وتسهيل عملية الإخلاء والنقل بالتنسيق مع السفارة في بخارست.