خاب سعيهم.. هكذا تخطط امريكا والصهيونية والقارة العجوز لجعل اوكرانيا مصيدة لاستنزاف الجيش الروسي وهزيمة بوتين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:26
يستعد لعملية جراحية.. سمير صبري يرفض عرضا للعلاج بالسعودية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني