خاب سعيهم.. هكذا تخطط امريكا والصهيونية والقارة العجوز لجعل اوكرانيا مصيدة لاستنزاف الجيش الروسي وهزيمة بوتين

لان قادة اوروبا العجوز لا يتوحدون تاريخياً الا لغايات شريرة وعدوانية، فها هم يرممون صفوفهم المنقسمة بعد أيام فقط مما اطلقوا عليه “غزو” روسيا لأوكرانيا، ويواجهون الكرملين فجأة بقارة نادرا ما بدت موحدة في السابق إلى مثل هذا الحد .

فبعد ساعات من بدء الغزو، تنادوا بسرعة لوضع العصي في دواليب القوة الروسية الكبيرة المتجهة للسيطرة على المدن الأوكرانية، وتحقيق أهداف الرئيس، فلاديمير بوتين، التي حددها بأنها “نزع السلاح الأوكراني وقلع النظام النازي” في كييف.

على عجل باتت أوكرانيا تتلقى المزيد من الأسلحة بشكل مستمر، وامس الأحد قرر الاتحاد الأوروبي كسر قاعدة غير مكتوبة عمل بها لوقت طويل تتمثل في عدم إرسال الأسلحة لدول في حالة حرب.

حتى ألمانيا، ذات الاقتصاد الأوروبي الأكبر والتي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، اتخذت “تغييرا كبيرا في المسار بشكل كبير ظهر في نهاية هذا الأسبوع”، بحسب صحيفة واشنطن بوست، حيث أعلن المستشار، أولاف شولز، عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي للبلاد وتسليم أسلحة إلى أوكرانيا.

وبعد فترة ليست بالطويلة، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمول ويسلم أسلحة، حتى طائرات مقاتلة، إلى أوكرانيا، وهي خطوة “فاصلة” بالنسبة للكتلة، وليست بالتأكيد أنباء جيدة لموسكو.

ويقاتل الأوكرانيون الدبابات الروسية المتقدمة بصواريخ أميركية وأوروبية، أوقعت الكثير من الخسائر حتى الآن بين صفوف الروس، وصعّبت عليهم السيطرة على أي مدينة كبيرة حتى الآن.

وتزعم أوكرانيا إن عدد الجنود الروس القتلى وصل الآن إلى أكثر من 4 آلاف، في أربعة أيام فقط من الصراع.

ونقلت واشنطن بوست عن، ريتشارد دانات، الجنرال المتقاعد والقائد السابق في الجيش قوله إن “ما حدث فى الأيام القليلة الماضية كان بمثابة جرس استيقاظ مبكر لأوروبا ، ودعوة خطيرة للاستيقاظ من أجل حلف الناتو”.

وقد تعرضت روسيا لضربة أخرى بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، امس الأحد إنه يخطط لمنع جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة فيها، وحتى الطائرات الخاصة الروسية من سماء الاتحاد.

كما حظر بعض وسائل الإعلام الحكومية الروسية، فيما أعلنت الكتلة أنها ستنفق أكثر من 500 مليون دولار على الأسلحة الفتاكة والإمدادات غير الفتاكة مثل الوقود ومعدات الحماية لأوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “للمرة الأولى على الإطلاق، سيمول الاتحاد الأوروبي شراء وتسليم أسلحة ومعدات أخرى إلى بلد يتعرض لهجوم”. “هذه لحظة فاصلة”.

ونقلت الصحيفة عن، مارسيل ديرسوس، وهو عالم سياسي ألماني وزميل فى معهد السياسة الأمنية بجامعة كيل، إنه “ما لا يزال غير واضح هو ما إذا كانت هذه التغييرات ستؤثر على أوكرانيا وكييف”.

وفيما لم تدفع الأزمة في أوكرانيا الناتو إلى قبول كييف بين أعضائه، فإن هناك دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي ليست جزء من الناتو، مثل فنلندا والسويد.

وتبدو الدولتان، التي هدد بوتين أيضا بإجراءات عسكرية في حال انضمتا للناتو، متوائمتين بقوة مع الموقف الأوروبي ضد روسيا.

وقال، إيان كيرنس، أحد مؤسسي شبكة القيادة الأوروبية والمدير التنفيذي السابق لها والذي طالما نشط في الجهود الرامية إلى إقامة قنوات دبلوماسية بين الغرب وروسيا، إن بوتين “حقق شيئا يحاول العديد من الناس تحقيقه منذ فترة طويلة، وهو الوحدة الأوروبية والوحدة الغربية وزيادة الاستعداد لاتخاذ إجراءات فاعلة”.

وفي كلمة ألقاها في البرلمان الألماني يوم امس الأحد، وصف المستشار شولز الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه “نقطة تحول في تاريخ قارتنا”.

وقال إن الجيش الألماني سيحصل على دفعة تمويل إضافية لمرة واحدة تزيد عن 110 مليار دولار، أي حوالي ضعف ميزانية الدفاع الألمانية في العام الماضي.

والتزم شولز بتجاوز هدف الإنفاق الدفاعي للناتو البالغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي “من الآن فصاعدا، كل عام”.

وحاولت الولايات المتحدة لأعوام دفع ألمانيا إلى الالتزام بهذا الهدف دون جدوى، قبل أن يحدث الغزو الروسي ويدفع برلين إلى هذا القرار.

وفي العام الماضي أنفقت ألمانيا ما يقدر ب1.53 فى المئة من إنتاجها الاقتصادي السنوي على الدفاع وهو أقل بكثير من هدف الناتو البالغ 2 بالمئة.

وقال شولز “إننا لا نسعى فقط لتحقيق هذا الهدف لأننا وعدنا أصدقائنا وحلفائنا بأننا سنزيد انفاقنا الدفاعى إلى 2 فى المائة من انتاجنا الاقتصادى بحلول عام 2024، ولكننا نفعل ذلك لأنفسنا ايضا من أجل سلامتنا”.

وبعد ساعات قليلة من خطاب شولز أمام البوندستاغ، خرج ما لا يقل عن 100,000 شخص إلى برلين للاحتجاج على الغزو.

وامتدت الاحتجاجات من عمود النصر إلى بوابة براندنبورغ – حيث كان جدار برلين يقسم الشرق والغرب.

وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة التبرع بـ2700 سلاح مضاد للدبابات لأوكرانيا، مضافة إلى ألف ستتبرع بها ألمانيا وعدة آلاف أخرى من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتقول أوكرانيا إنها دمرت نحو 200 دبابة روسية حتى الآن.

ووافقت أوكرانيا، امس الأحد على إجراء محادثات مع روسيا “دون شروط مسبقة” ، في الوقت الذي صعد فيه بوتين التوترات بوضع قواته النووية في حالة تأهب.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي إنه “لا يؤمن حقا بنتيجة هذا الاجتماع”، الذي كانت روسيا ترفض إجراءه.

ويزعم الأوكرانيون إن موسكو تحدثت أخيرا عن الاجتماع بسبب الخسائر التي تتكبدها قواتها في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميجال “لقد توقع العدو نزهة، لكنهم حصلوا على جحيم”.

لكن خبراء عسكريين دوليين حذروا من أن الحرب ما زالت في بدايتها.

وأشار الخبراء، الذين تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن القوات الأوكرانية منتشرة وتمتلك ذخيرة محدودة فقط، وأن الآلاف من الجنود الروس المدربين بشكل أفضل لم يتم إلقاؤهم بعد في القتال.

وأعرب بعضهم عن القلق من أن بوتين قد ينتقل إلى تكتيكات أشد قسوة، بما في ذلك قصف المدن، إذا تعثرت قواته.

وتقول الصحيفة إن الدور الذي لعبه الرئيس الأوكراني، الذي تعرض للسخرية بسبب ماضيه في العمل كممثل كوميدي، كان مؤثرا للغاية في الحرب، إلى جانب شجاعة مقاتليه.

فقد رد زيلينيسكي على عرض بإجلائه من بلاده بأنه “يحتاج إلى ذخيرة، وليس إلى رحلة”، في موقف ذكر – بشكل معاكس – بموقف الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي ترك أفغانستان حينما وصلت طالبان إلى ضواحي كابل وتسبب بانهيار ما تبقى من الجيش الأفغاني.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ، إن قيادة زيلينيسكي وصمود الشعب الأوكراني “مصدر إلهام لنا جميعًا”.

واستخدم الرئيس الأوكراني وفريقه وسائل التواصل الاجتماعي ببراعة، حيث انتشرت خطاباته الحماسية من شوارع كييف. ونشر أيضًا صورًا ومقاطع فيديو قصيرة لأوكرانيين يملأون زجاجات حارقة، ويتطوعون للقتال.