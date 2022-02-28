حتى “جوجل” يحارب مع اوكرانيا ويعلق خدمة الخرائط فيها

أعلنت شركة “جوجل”، اليوم الاثنين، تعليق خدمة “خرائط جوجل” في أوكرانيا بشكل مؤقت.

وقالت الشركة، في بيان، إنها عطلت مؤقتا في أوكرانيا بعض أدوات خرائط جوجل التي توفر معلومات مباشرة حول ظروف حركة المرور، ومدى ازدحام الأماكن المختلفة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت أنها اتخذت هذا الإجراء “من أجل سلامة المجتمعات المحلية في اوكرانيا، بعد التشاور مع مصادر بما في ذلك السلطات الإقليمية”.

والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا “للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا”.