وزارة الخارجية تسهل دخول 233 اردنيا المعابر الحدودية مع اوكرانيا

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها قامت حتى الان، بتسهيل إجراءات عبور ودخول 233 مواطناً أردنياً، الى المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة حيث يتواجد موظفي السفارات.

واشارت في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إلى أنه تم تسهيل عبور ودخول 121 مواطنا الى الحدود مع رومانيا و49 مع بولندا و27 مع سلوفاكيا و 24 مع هنغاريا و12 مع مولدوفا.

وأكدت أنه تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بمختلف أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

وكان قد وصل إلى الأردن 19 مواطناً من أبنائنا وعائلاتهم قادمين من أوكرانيا عِبر بودابست وبخارست.

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