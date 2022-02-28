خاب سعيهم.. هكذا تخطط امريكا والصهيونية والقارة العجوز لجعل اوكرانيا مصيدة لاستنزاف الجيش الروسي وهزيمة بوتين
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جرينتش+2 01:46
وزارة الخارجية تسهل دخول 233 اردنيا المعابر الحدودية مع اوكرانيا
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