بعد تغليظ العقوبات.. “أمن الدولة” تحكم بسجن مروج مخدرات 3 سنوات

قررت محكمة أمن الدولة وضع أحد مروجي المواد المخدرة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وتغريم موزع للمواد المخدرة على متعاطين، مبلغ ثلاثة آلاف و 500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسة، وعضوية الرائد القاضي العسكري ثامر القطيفان والرائد القاضي العسكري عمر البطوش.

وبين قرار التجريم أن المدان الأول بدأ حديثا بترويج مادة الكرستال المخدرة على ضحايا المخدرات في مدينة عمان، وكان من بين من وزعت المواد المخدرة عليهم أحد ضباط دائرة مكافحة المخدرات دون أن يعلم هذا المروج أنه أحد الضباط، وبعد تحديد المكان والزمان لتسليم المادة ألقي القبض عليه.

ويعد هذا القرار هو الأول تطبيقا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والذي غلظ العقوبات على تجار وموزعي المواد المخدرة، وأصبحت سارية المفعول اعتبارا من 23 تشرين الأول من العام الماضي.

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