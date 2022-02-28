خاب سعيهم.. هكذا تخطط امريكا والصهيونية والقارة العجوز لجعل اوكرانيا مصيدة لاستنزاف الجيش الروسي وهزيمة بوتين
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جرينتش+2 06:19
بدء العمل بالإجراءات التخفيفية غداً.. إلغاء شرط التسجيل على المنصة، وفحص البي سي آر للقادمين الى المملكة
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