“الخدمة المدنية” يعلن الكشف التنافسي مساء اليوم الإثنين/ رابط

صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إنه سيتم الإعلان عن الكشف التنافسي، مساء اليوم الإثنين، عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة www.csb.gov.jo.

وقال الناصر، إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المرافقة للكشف التنافسي بصورته النهائية، وعدد الطلبات التي قدمت، والاعتراضات التي وردت لديوان الخدمة، عبر مؤتمر صحفي سيعقد ظهر غد الثلاثاء.

ويأتي إصدار الكشف التنافسي بصورته النهائية لغايات تعبئة الشواغر الحكومية للعام الحالي وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.

وأشار الناصر إلى نشر الكشف التنافسي التجريبي، جاء في بداية شهر شباط، لغايات تحقيق الشفافية والعدالة، واتاحة الفرصة للمتقدمين بطلبات توظيف الاطلاع على بياناتهم التي لها ارتبط بالنقاط التنافسية للمتقدمين (معدل المؤهل العلمي، مكان الاقامة الفعلية، سنة التخرج، وتاريخ تقديم الطلب)، وتقديم الاعتراضات والملاحظات وإرسالها مباشرة خلال فترة عرض الكشف التجريبي.

ولفت الى أنه تم تشكيل لجنة مختصة في الديوان لدراسة هذه الملاحظات وعكسها على الكشف التنافسي الاساسي لاحقا، مبينا انه لا يجوز تعديل بيانات الطلب اعتبارا من نشر الكشف الاساسي.