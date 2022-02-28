أوكرانيا.. أنذال يأخذون قرار الحرب أو اللاحرب

امبراطورية تحكم العالم. عشوائية واستكبار على الجنس البشري، وازدواجية، بل تعدد معايير. نظامها الراهن ينتج السلاح والجيوش بما يفوق بقية العالم مجتمعاً. قوة لا حدود لها كما يعتبر أصحابها. هيمنة على الكرة الأرضية معنوية (أعلام يصنع العقول) ومادية (اقتصاد مالي) تفقر الشعوب. تباه بالديمقراطية يصنع الطغاة في الدول الأخرى. استعلاء أخلاقي على الآخرين يعمم عنصرية تفرض شروطها على الآخرين. “مدينة على جبل”، كما قال أوائل المهاجرين في بداية القرن السابع عشر. أرض الله الموعودة كما تعمم لدى سكانها. هم في أكثريتهم مهاجرون. رسخت نفسها الامبراطورية على إبادة السكان الأصليين وحشر من تبقى منهم في منعزلات. في ذاكراتهم أرض أميركا لهم، في الواقع ليس لهم شيء. اعتقاد راسخ بالاستثنائية؛ هم غير باقي الشعوب؛ عقدة التفوّق تحتجب وراء ستار نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان. اقتصاد بالأمر. ديبلوماسية بالأمر لا بالحوار. أمر اليوم إنتاج الحروب (إنتاج السلاح والجيوش). الحرب الباردة دائمة. الحرب الساخنة متقطعة. في الحالتين بلاء يصيب العالم. محمية بمحيطين كبيرين من الشرق والغرب ودول خاضعة في الشمال والجنوب. نصف الكرة الغربي حوض لها. ممنوع على الآخرين اختراقه. كل واحدة من السمات المذكورة أعلاه تمثلت في العقيدة المعلنة لكل رئيس لها منذ الاستقلال في أواخر القرن الثامن عشر حتى اليوم. لم يمر عام منذ الاستقلال حتى اليوم دون حروب صغيرة أو كبيرة. الانتصارات بالنسبة لها أمر مفروغ منه، حصيلة مؤكدة، إلا حين تكون المعارضة في الداخل قوية كما في حرب فيتنام.

تعود الى الأذهان أزمة الصواريخ في أيام الرئيس كينيدي. تفاصيل الأزمة معروضة في فيلم بعنوان “13 يوماً”، وفي كتاب بالعنوان نفسه، إضافة الى كتابات كثيرة. منها الغث ومنها السمين. نتجت الأزمة عن محاولة السوفيات تركيب صواريخ في كوبا القريبة من شواطئ الولايات المتحدة (120 كلم عن ميامي). استشاط النظام الأميركي غضبا. عاش العالم على شفير حرب نووية. سحب السوفيات صواريخهم. هدأت العاصفة.

هي البلد الوحيد الذي استخدم السلاح النووي. كان ذلك ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد استسلام اليابان وقبل التوقيع على شروط الاستسلام. استخدام النووي في هيروشيما وناكازاكي كان من أجل أن يصير الاستسلام دون شروط. السلام كان حصل. لم يكن هو الغاية. ما كان الهدف إلا أن يكون الاستسلام غير مشروط. سحق العدو. تحطيم إرادته، ثم إعادة تركيبه على صورة السادة.

أزمة الصواريخ نتجت عما اعتبرته الامبراطورية تهديدا لها. أزمة الناتو في أوكرانيا، وهي أزمة صواريخ معكوسة، تنتج عما يعتبره الروس تهديداً لهم أو خطراً عليهم. ما يحق للامبراطورية لا يحق لغيرها. ربما نتذكر أيضاً أن روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي استباحتها الامبراطورية العظمى. ايديولوجيا الخصخصة والنيوليبرالية كانت في أوجها. بيعت معظم الموارد الطبيعية في روسيا لسبع شركات؛ ستة منها كان على رأسها يهود من الأثرياء الجدد. وفي أيام يلتسين، حين كان رئيساً لروسيا، قوبل طلب الانضمام الى حلف الناتو بالرفض. تماما كما حصل عندما حاولت تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي ورُفِضت.

جاء بوتين في صراع من أجل الاسترداد. يذكرنا بحروب الإسبان في الأندلس التي سميت حروب الاسترداد (Reconquisita)، ضد العرب البربر. انتهت الريكونكويسيتا الإسبانية بطرد المسلمين من الأندلس جماعيا. أبيد الذين منهم لم يتحولوا عن دينهم. لا تنقص بوتين ولا الروس عصبية قومية دينية. بوتين عمّد نفسه دينياً في نهر الأردن في بداية حكمه. ما يزال حلم أن تكون موسكو “روما الثالثة” حلماً على قيد الحياة. بيزنطة كانت بمثابة “روما الثانية”. لم تستطع الشيوعية رغم حكم شيوعي توتاليتاري أحادي من تخفيض حمية الدين.

لا تنقص بوتين حمية أن يكون قبضاي المنطقة وأزعرها. في الداخل الروسي سحق شعب الشيشان وداغستان. في الخارج سحق جورجيا وقازاخستان (وثورتها)، وسلخ شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. والآن يدعم الانفصاليين في الداخل الأوكراني. حلم الوحدة السلافية لا يفارقه كما يبدو.

عندما أزمعت أوكرانيا على الانضمام الى حلف الأطلسي، كان الناتو قبل ذلك قد وعد روسيا بعدم تمدده شرقاً ولو إنشاً واحداً. وعود نُكِثَ بها؛ ما يذكرنا بالاتفاق النووي الذي عقده أوباما مع إيران ثم مزقه ترامب في مشهد مسرحي. امبراطورية عظمى نهجها العشوائية في حكم العالم. لا تطيق ظهور قبضايات في أي حي من المدينة الكونية العولمية.

تبدو المشكلة أيضاً في حلف الناتو. بعد انتهاء الحرب الباردة، أي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في عام 1990، اعتبرت أوروبا الغربية أن عهداً جديداً من السلام قد بدأ. استرخت أوروبا وما استجابت كثيراً لمطالب الامبراطورية الأميركية في زيادة حصتها في المشاركة في تمويل الناتو. ظن كثير من الناس أن الناتو نفسه لم يعد ضرورياً. إذ لم يعد هناك نظام معادٍ للغرب الرأسمالي. صارت روسيا تحت جناح الغرب. غزتها النيوليبرالية. أساطين العلم الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي صاروا مستشارين لمن كان يدير الدولة الروسية. انتقلت أوروبا الغربية من مرحلة السوق المشتركة الى مرحلة الاتحاد الأوروبي. من تعاون اقتصادي الى فكرة وحدة اوروبا. توحدت عملة الاتحاد الأوروبي. انضمت بلدان من أوروبا الشرقية الى الاتحاد الأوروبي والناتو. رُفِضت روسيا أوروبياً. توسع الناتو شرقاً. أصاب روسيا نوع من الاهتراء الداخلي. صارت الغواصات الأميركية تنقذ غواصات روسية نووية مشرفة على الغرق. اعتقد الجميع أنه تم تدجين الدب الروسي. مع صعود حركة الاسترداد الروسية ازدادت الضغوط الأميركية على أوروبا الغربية لزيادة التمويل للناتو. الدُب الذي دُجّنَ عاد برياً. كان ترامب أوضح الروؤساء الأميركيين المتعاقبين في زيادة طلباته أوروبياً. في حين كانت روسيا تزود أوروبا الغربية بالغاز، وتبني خطوط نقله إليها. غاب عن بصيرتهم أن الدب ذو مخالب نووية وأن حركة الاسترداد تزوّد القوة العسكرية بدعم اقتصادي وقومية روسية دينية. كأن السياسة الغربية في حينه كانت تقتطع من كتاب صراع الحضارات الصادر في أوائل التسعينات. الغرب الرأسمالي كان ولا يزال بحاجة الى عدو. تمت صناعة العدو على مدى عقود. بوتين أحد منتجات هذه الصناعة.

إنتاج السلاح صناعة مهمة في البلدان الرأسمالية. نعرف الكثير عن صفقات السلاح في منطقتنا العربية. هي من الصناعات التي لم تصدّر الى شرق آسيا وأميركا اللاتينية كما صناعة النسيج وغيره. السلاح يحتاج الى حرب؛ كما قالت هيلاري كلينتون لرئيس الأركان: لماذا كل هذا السلاح إذا لم نستخدمه؟ ربما كانت روسيا أضعف من الغرب بالجيوش التقليدية، لكن السلاح النووي يكفي القليل منه لتدمير العالم أو جزء منه. ما هو موجود لدى الدول المالكة للسلاح النووي يكفي بضع مرات لإبادة الأرض ومن عليها. وجه الأرض “أسود كئيب” كما ينسب لآدم أول البشرية. علق تشومسكي على أحد مقولات كاتب أميركي أن لكل فصيل حي مدة حياة تقارب مئة ألف عام. وهذه بالنسبة للبشر قاربت من نهايتها. أما هو تزايد إقتناء السلاح النووي دليل على ذلك؟

قال بعد عودته من الصومال، جنرال أميركي، في محاضرة ألقاها عن المسلمين أن إلههم غير إلهنا. أثار ضجة. ربما عوقب على كلامه. لكن الكلام يخفي عنصرية من نوع ما. لو فقه معنى كلامه لأدرك أن إله السلاح النووي هو غير إله البشر. إله البشر رحمة ولطف. التعاون البشري خير من الصراع. العقاب لا ينزل إلا بمن خالف مقتضيات الرحمة والتعاون.

الغائب الأكبر في هذا الصراع هو إرادة شعوب الأطراف المتنازعة. واضح أن إرادة الشعب، في كل حرب يُدفع إليها ويزج في أتونها، لا تؤخذ بعين الاعتبار لدى قادة الصراع، سواء كانت بلدانهم ديمقراطية أو ديكتاتورية. الحرب قرار يتخذه أهل السلطة، وهم عادة من الطبقات العليا، ويموت فيها المحاربون والشعوب، وهم غالباً من الفقراء. هؤلاء لا يد لهم في قرار يؤدي الى إبادتهم كلياً أو جزءاً منهم. اعتدنا أخذ الموقف بجانب الطرف الزاعم أنه شيوعية أو اشتراكية. هو الآن صراع بين رأسماليتين؛ صراع على السلطة والهيمنة. تدفع ثمنه جحافل الفقراء. هؤلاء يدفعون الثمن مرتين. ويدفنون مرات. أقلها، مرة حين يجردون في بلادهم من وسائل العيش الكريم. وتستخدم نتائج عملهم التي تُجبى ضرائباً في حروب لا يريدونها، أو لا يزجون في عملية القرار بشأنها. الفقراء وقود الحرب. كل حرب. مهما ادعى أهل السلطة نبالة أهدافها، وحقوق الإنسان، والسعي من أجل الديمقراطية والدفاع عن الحق والحقيقة. الحرب وسيلة للربح. الربح يقتطع بالقوة والإكراه من الذين كانوا السبب في انتاجه. الربح والفائدة شيء واحد. كل الحروب تموّل من عائدات ذلك. هؤلاء لا يد لهم في أي قرار يتعلّق بالحرب. هم ينتجون ما يُستخدم لقتلهم وإبادتهم. الحرب أيضاً وسيلة لحلّ أزمات اقتصادية-مالية لا يجد السادة ما يمكن تفاديها بوسائل سلمية. الرأسمالية لا تعرف السلام ولا تجيد صنعه. في الخارج حروب وفي الداخل قسر وإكراه وعنف لاقتطاع فائض القيمة الذي تُموّل به الحروب.

العصبية الخلدونية وسيلة حرب. هذا باسم قومية-دينية. وهذا باسم حقوق لم يعودنا الدفاع عنها في أي منطقة في العالم. الحقوق واجبة فقط لجماهير الناس. هؤلاء يزاحون قسراً الى حيث يجردون من القرار أو المساهمة فيه. نرى جميع الأطراف المشاركة في أزمة أوكرانيا مساهمة بالاحتلال وبيع السلاح في حروب الثورة المضادة في منطقتنا العربية دون مراعاة لشعار الثورة الأصلية، أي شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”. رأت شعوبنا العربية، في انتفاضة واحدة من الخليج الى المحيط، أن إسقاط أنظمتها طريق الحرية والتقدم والرفاه. لم يأبه لشعوبنا أي من أطراف الصراع حول أوكرانيا. هي ليست حروب الآخرين على أرضنا العربية. هي حروبنا من أجل الحرية. حروب تدخلت فيها كل القوى المتصارعة حول أوكرانيا. العظمى، والعظيمى، والمعظومة، لدعم منظومة الاستبداد عندنا.

بالحرب يخضعون الشعوب ويسلبون الحريات ونتائج العمل والحياة الحرة الكريمة. الحرب أولها كلام. هي كما قال زهير بن أبي سلمى، الشاعر الجاهلي:

وما الحربُ إلا ما علِمتُمُ وذُقتُمُ/ وما هو عنها بالحديث المُرجَّمِ

متى تبعثوها تبعثوها ذميمةً/ وتَضرَ إذا ضريتموها فتضرمِ

كلهم يتحدثون عن الحقوق والإنسانية “والقانون الدولي”. وكلهم يكذبون. حتى في الخطابة لا يجيدونه. خطاباتهم رؤية مبتذلة ساقطة هابطة. فليهدأ المحللون وأهل العلم الذي يدعونه زيفاً. وليخرجوا من الشاشات ويتحدثوا، ولو قليلاً، عن الإنسان وقود الحرب، لا الاستراتيجيات التي لم يخبرهم عنها أحد من قادة الصراع. وليس لهم سبيل الولوج الى معرفتها.

ينشر بالتزامن مع موقع الفضل شلق