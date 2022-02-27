هتفوا ضد بوتين وشبهوه بهتلر.. آلاف الصهاينة يتظاهرون في تل ابيب ضد روسيا ويتطوعون للقتال لجانب اوكرانيا

تظاهر آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء الكيان الصهيوني احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، معربين عن دعمهم لمواطني الدولة الذين يتعرضون للهجوم من عدة جبهات.

وقد خرجت التظاهرة الرئيسية الليلة الماضية (السبت) في مركز تل أبيب، وتجمع مئات المتظاهرين الذين رفعوا اعلام اوكرانيا ولافتة تظهر وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غرار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، في جادة روتشيلد وبدأوا مسيرة نحو السفارة الروسية، حيث أقيمت وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي.

وقبل المظاهرة، أغلقت الشرطة شارع ياركون وأبعدت المتظاهرين الذين جاؤوا للتعبير عن تعاطفهم مع الشعب الأوكراني، وصرخوا للتنديد بالرئيس فلاديمير بوتين على بعد عشرات الأمتار.

وقد أعرب “المتظاهرون عن سخطهم لأن الشرطة تقوم بتهدئة الاحتجاج، ولم تسمح لموظفي السفارة الروسية بسماع صراخهم”، بحسب ما صرحوا به لموقع “واينت”.

وفي غضون ذلك، بدأت السفارة الأوكرانية في إسرائيل مساء امس بتجنيد متطوعين للقتال، حيث أصدرت بيانًا بالعبرية يدعو المهاجرين من أوكرانيا إلى محاربة الروس.