شمول الفلسطينيين في اوكرانيا بقرار الاعفاء من كافة قيود السفر

اعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شمول الأشقاء الفلسطينيين المقيمين على الأراضي الأوكرانية وعائلاتهم، بالقرار السابق المتضمن إعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وعائلاتهم من قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، من خلال إلغاء شرط التسجيل على المنصة المخصصة (GATWWAY2JORDAN) وإلغاء فحص (PCR) خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص (PCR) حال الوصول إلى المملكة.

وأوضح المركز أن القرار الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم 27 شباط، يأتي حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين والأشقاء الفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، نظرا لتصاعد حدة العمليات القتالية في أوكرانيا وزيادة حجم الخطر على المواطنين والمقيمين في أوكرانيا.