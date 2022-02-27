ترامب يُعيّر بلاده.. بوتين شن هجومه على أوكرانيا بعدما شهد “انسحابًا مثيرًا للشفقة” للقوات الأمريكية من أفغانستان

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه أذكى من الإدارة والقيادة الأمريكية بشأن أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مقابلة على قناة “نيوزماكس” التلفزيونية إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه كقائد ذكي في قضية أوكرانيا، بينما القيادة الأمريكية الحالية غبية”.

وأضاف ترامب “المشكلة ليست ما إذا كان بوتين ذكيًا أم لا إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء وأغبياء للغاية”.

وأضاف قائلا: “الرئيس الروسي تفوق بالذكاء على بايدن وقادة العالم الآخرين، حيث قرر بوتين شن عملية خاصة ضد أوكرانيا بعد أن شهد “انسحابًا مثيرًا للشفقة” للقوات الأمريكية من أفغانستان.

جدير بالذكر انه في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.