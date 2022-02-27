الصين: الخطر الحقيقي على العالم هو الولايات المتحدة، ويجب عليها أن تسأل نفسها: من الذي بدأ بكل ذلك في اوكرانيا ؟؟
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جرينتش+2 03:51
ترامب يُعيّر بلاده.. بوتين شن هجومه على أوكرانيا بعدما شهد “انسحابًا مثيرًا للشفقة” للقوات الأمريكية من أفغانستان
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