بحضور كبار الفنانين.. تشييع جثمان جالا فهمي اليوم بالقاهرة/ فيديو

شيع، ظهر اليوم الاحد، جثمان الفنانة المصرية الجميلة جالا فهمي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالقاهرة، إلي مثواها الأخير بمقابر العائلة في منطقة الإمام الشافعي، بعد انتهاء مراسم صلاة الجنازة علي روحها بعد صلاة الظهر.

وقد شهدت الجنازة حضور كل من: ميرفت أمين ودنيا سمير غانم والموسيقار عمر خيرت ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ونقيب الممثلين اشرف زكي.

وقد تسبب حضور الموسيقار عمر خير لجنازة الفنانة جالا فهمي في جدل كبير، لكونه طليقها، حيث جمعتهما علاقة حب من قبل، لكن الزواج لم يدم كثيرًا، لتنشب بينهم العديد من المشكلات والخلافات التي انتهت بالانفصال.

كما ظهرت الفنانة ميرفت أمين بالحجاب، خلال الجنازة، وظهرت علامات الحزن واضحة على وجهها.

وقد شكل كل من دنيا سمير غانم وميرفت أمين، ثنائيا بديلا لثنائية دلال عبد العزيز ميرفت امينة، وكانتا تحرصان على حضور جميع المناسبات والجنائز الفنية، وظهرت دنيا وميرفت بجوار بعضهما البعض خلال الجنازة.

وكانت الفنانة جالا فهمي قد رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، وأعلن ذلك شقيقها المصور السينمائي مصطفى فهمي من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وقدمت الفنانة الراحلة جالا فهمي العديد من الأعمال السينمائية، ومنها فيلم “جالا جالا” مع المطرب فارس وفيلم “يوم حلو ويوم مر” مع الفنانة فاتن حمامة وفيلم “أول مرة تحب” مع تامر عبد المنعم.