وفاة الفنانة المصرية الجميلة جالا فهمي مساء اليوم السبت

عن عمر يناهز 59 عاما، توفيت منذ قليل من مساء اليوم السبت، الفنانة جالا فهمي، وفقا لما أعلنه شقيقها مصطفى فهمي، حيث كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “انتقلت الى رحمة الله أختي جالا فهمي”.

يذكر أن جالا فهمي، تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب 1986، وعملت في برنامج تلفزيوني تحت اسم “الحل هو الحبل”.

وظهرت جالا في بعض الأفلام بأدوار صغيرة مثل “يوم مر و يوم حلو”، ومن ثم بدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها “طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا”، قدمت مسرحيتين، وهما “ولعها شعللها، كرنب زبادي”.