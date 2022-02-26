فوز التيار القومي بمقاعد الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين

حصد التيار القومي 6 مقاعد من أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين البالغة 11 مقعدا في الانتخابات التي جرت امس الجمعة في المركز الثقافي الملكي

ونال تيار القدس 3 مقاعد، وحاز التيار الثقافي الديمقراطي على مقعدين. وفاز كل من أكرم الزعبي بـ 180 صوتاً، ويوسف ربابعة بـ 180 صوتاً، ومحمد المشايخ بـ 165 صوتاً، وكامل نصيرات بـ 163 صوتاً، وحسن المجالي بـ 148 صوتاً، وغدير حدادين بـ 142 صوتاً، وريا الدباس بـ 142 صوتاً، وعبد السلام صالح بـ 142 صوتاً، ومحمد خضير بـ 136 صوتاً، ونبيل عبد الكريم بـ 135 صوتاً، و ناصر الرحامنة بـ 135 صوتاً، بعضوية الهيئة الإدارية لرابطة الكتّاب الأردنيين التي جرت انتخاباتها اليوم الجمعة في المركز الثقافي الملكي، وحلّ محمد العامري وسامر المعاني وكوثر الزعبي ويوسف ضمرة في مقاعد الاحتياط بعد نيل كل منهم 129 صوتا.

وتنافست ثلاث قوائم على رئاسة الهيئة وعضويتها، حيث ضمّ تيار القدس الباحث الدكتور يوسف ربابعة والقاص يوسف ضمرة والروائي عبد السلام صالح والقاص نبيل عبد الكريم والروائي جلال برجس والكاتبة الدكتورة حنان هلسة والشاعرة كوثر الزعبي والباحث محمد أبو عريضة والقاصة رولا فايق نصراوين والناقد باسم دلقموني والشاعر رامي ياسين.

أما التيار الثقافي الديمقراطي فتألّف من الباحث الدكتور رياض ياسين والباحثة الدكتورة دلال عنبتاوي والباحث سامر المعاني والباحث الدكتور عبد الله الخطيب والباحث الدكتور علي المومني والباحث الدكتور عمر اربيحات والشاعرة غدير حدادين والكاتب محمد المشايخ والشاعرة مريم الصيفي والشاعر محمد العامري والشاعر نزار سرطاوي.

وضمّ التيار القومي الشاعر أكرم الزعبي والكاتب كامل نصيرات والشاعر إيهاب الشلبي والروائية تفاحة بطارسة والشاعر محمد خضير والروائي محمد أزوقة والناقد الدكتور حسن المجالي والباحث ناصر الرحامنة والباحث دياب نبهان والقاصة ريا الدباس والقاص عبد الله الطوالبة، إلى جانب المرشح المستقل القاص تيسير نظمي.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنوية 516 عضواً، بينما اقترع منهم 411 وتمّ إلغاء ورقة واحدة في الانتخابات التي ترأس لجنتها الدكتور باسم الطويسي بحضور مندوب وزارة الثقافة مدير الهيئات الثقافية بالوزارة غسان طنش.

وانطلقت عملية الاقتراع بعد انعقاد جلسة الهيئة الإدارية السابقة التي أقّرت التقرير الإداري والمالي لرابطة الكتّاب الأردنيين للأعوام 2019 و2020 و2021، ثم قدّمت استقالتها وفق تعليمات النظام الداخلي للرابطة.

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