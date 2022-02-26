أهمها رفض الرأي العام الامريكي للتدخل.. خمسة أسباب تدفع بايدن إلى التخلي عن أوكرانيا، وتجنب المواجهة مع روسيا
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جرينتش+2 12:11
فوز التيار القومي بمقاعد الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين
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