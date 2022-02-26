جماعة الحوثي تنشر مشاهد لحطام طائرة امريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي أسقتطها في اليمن/ فيديو

نشرت جماعة “أنصار الله” في اليمن، مشاهد لحطام طائرة استطلاع أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، عن الإعلام الحربي، أن “الطائرة من نوع (MQ1) وأنها أسقطت في سماء محافظة الجوف”.

وكانت الجماعة أكدت أمس الجمعة، أنها أسقطت طائرة مُسيرة إماراتية في محافظة الجوف.

وحسب ما كتبه المتحدث باسم جماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد أن القوات التابعة لجماعته تمكنت من إسقاط المسيرة الإماراتية.

وقال: “‏الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع إم كيو 9 أمريكية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي؛ أثناء قيامها بمهام عدائية، فجر اليوم، في أجواء محافظة الجوف”.

يشار إلى أن حرب المسيرات مشتعلة بين طرفي الصراع في اليمن، حيث أسقطت الدفاعات الجوية لـ”أنصار الله” قبل أسبوعين، طائرة مُسيرة مسلحة تابعة للسعودية، فيما قال الاتحاد إنه أسقط عدة مسيرات كانت تستهدف أماكن حيوية في المملكة العربية السعودية.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

وقد أودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.