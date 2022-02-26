بعد رفض زيلينسكي التفاوض.. وزارة الدفاع الروسية تصدر الأوامر لقواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا
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جرينتش+2 09:44
تغيرات جيوسياسية واسعة ستشمل أوروبا وحلف الناتو والنظام العالمي، اذا انتصر بوتين في أوكرانيا
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