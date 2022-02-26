إنخفاض حاد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 13 وفاة و2480 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13798 والإصابات 1,617,178
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المحادثات الماراثونية دخلت مرحلة حاسمة بل شارفت على الانتهاء.. اختراق وشيك في الملف النووي الإيراني
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