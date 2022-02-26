الحجز على أموال النادي الفيصلي للوفاء بديون سابقة

أعلن الناطق باسم النادي الفيصلي نضال العساف الحجز على كافة أموال النادي، على اثر قضايا شيكات سابقة أخذت حكما قطعيا.

وقال العساف إن اللجنة المؤقتة ستعقد اجتماعا طارئا في اليومين القادمين للتباحث في الأمر.

وكانت دائرة تنفيذ عمان في وزارة العدل قد اخطرت النادي الفيصلي بالحجز على جميع أمواله.

ويرجع سبب صدور الإخطار إلى ديون على النادي تزيد عن 37 ألف دينار أردني، بالإضافة إلى الفوائد والنفقات.

وقد دعت دائرة تنفيذ عمان النادي الفيصلي للوفاء بما في ذمته من التزامات بإيداعها في صندوق دائرة تنفيذ عمان، أو التقرير ببيان مفصل بما في ذمة النادي خلال 7 أيام.

وكان رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي نضال الحديد قد أعلن انه كتب استقالته، وسيقدمها بشكل رسمي لوزير الشباب محمد النابلسي.

وأضاف الحديد، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى النادي امس الاول الخميس، أن الوزير النابلسي وافق على الاستقالة شفهيا.