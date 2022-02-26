إنخفاض حاد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 13 وفاة و2480 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13798 والإصابات 1,617,178

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة و2480 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13798 وفاة و1617178 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 10.62 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 105748 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 87 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 85 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 810 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 15107 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1497632 حالة.

كما أشار إلى إجراء 23346 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16211019 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4678669 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4362981 شخصا.