سلطات العدو تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة قرب الحدود الأردنيّة

زعمت سلطات الاحتلال اعتقال ثلاثة تجار أسلحة عرب في العشرينات والثلاثينيات من اعمارهم، اليوم الجمعة، بعد مطاردة على الطرق بالقرب من بيت شيعان.

وقالت ان الوحدات الخاصة من الشرطة والجيش الإسرائيلي قد اعتقلت التجار الذين كانوا يقودون مركبتين منفصلتين ومعهم 12 قطعة سلاح.

واضافت انه تم القبض على المشتبه بهم، وهم من سكان قرية طرابين وجبال الخليل الجنوبية، بعد تحقيق سري ومطاردة أجرتها وحدة حماية من الشرطة في المنطقة الجنوبية، وفي نهاية المطاردة، بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن، تم ضبط أسلحة كلاشنيكوف بقيمة 800 الف شيكل، وكذلك اسلحة خفيفة وذخيرة.