الأسد لبوتين: ما يحصل اليوم تصحيح للتاريخ وإعادة توازن للعالم فالهستيريا الغربية تستهدف إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ
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جرينتش+2 04:50
“ديلي إكسبرس” نقلا عن خبير عسكري نووي بريطاني: بوتين قادر على محو تسع قواعد عسكرية بريطانية في 20 دقيقة
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