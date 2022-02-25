“تركوا أوكرانيا وحدها والعقوبات الجديدة لم تردع روسيا”.. زيلينسكي الغبي يدعو للتفاوض مع موسكو بعد فوات الاوان

تواصل القوات المسلحة الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لليوم الثاني، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وقد أعرب رئيس أوكرانيا، الغبي الذي راهن على امريكا المهزومة، فلاديمير زيلينسكي عن ثقته بـ”حتمية” فتح حوار بين بلاده وروسيا حول وقف القتال، كما انتقد موقف الدول الغربية التي “تركت أوكرانيا وحدها” في مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي في كلمة توجه بها للشعب الأوكراني صباح اليوم الجمعة: “عاجلا أم آجلا، ستضطر روسيا للتفاوض معنا والتحدث عن كيفية إنهاء الأعمال العدائية ووقف هذا الغزو”.

واعتبر الرئيس الأوكراني أنه “كلما بدأت هذه المحادثة مبكرا، كلما قلت خسائر روسيا نفسها”.

وحسب زيلينسكي، فإن أوكرانيا تركت وشأنها، والقوى العالمية تراقب الوضع من بعيد، والعقوبات التي فرضت حتى الآن على روسيا “ليست كافية”.

وقال: “هذا الصباح ندافع عن دولتنا وحدنا، تماما مثل يوم أمس. وتراقب أقوى قوى العالم (ما يجري) من بعيد. هل أقنعت عقوبات الأمس روسيا؟ نسمع.. ونرى.. أن هذا لا يكفي”.

وجراء يأسه من الدول الغربية الكبرى، أعلن زيلينسكي أنه توجه إلى مجموعة “بوخارست التسع” بطلب تقديم مساعدة دفاعية لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي عبر “تويتر”، اليوم الجمعة: “نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا. لكننا بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة. لقد ناقشت هذا الأمر مع (رئيس بولندا) أندجيه دودا. لقد تحولت إلى بوخارست التسعة بشأن المساعدة الدفاعية والعقوبات”.

وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى تشكيل “تحالف مناهض للحرب” من أجل “جلب روسيا الى طاولة المفاوضات”.

وتضم مجموعة “بوخارست التسع” (أو “صيغة بوخارست التسع”)، التي بادرت بتأسيسها عام 2014 بولندا ورومانيا، تسعة دول أعضاء هامشية في حلف الناتو من شرق ووسط أوروبا، هي بلغاريا وهنغاريا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

والليلة الماضية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بطلب من زيلينسكي، الذي طلب منه إبلاغ بوتين برغبته في إجراء محادثة معه، بعدما لم يستطع الوصول إليه بنفسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.