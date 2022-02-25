بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد.

قال بوتين في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي: النازيون في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، ينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف”.

وأضاف: “ينشر النازيون الجدد في أوكرانيا أسلحة ثقيلة وسط المدن الكبرى لاستجرار نيران الضربات الجوابية الروسية على المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم: الاختباء وراء الناس على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين”.

وأوضح: “من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين، وعلى رأسهم “مستشارون أمريكيون”.

وقال بوتين: الاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، إنها مع التشكيلات القومية.

في وقت سابق، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن وزارة الدفاع الروسية تلاحظ حالات قتل قام بها القوميون الأوكرانيون لمجندين لا يريدون القتال.

وقال كوناشينكوف: “كانت هناك أكثر من حالة قتل وانتقام من قبل القوميين ضد المجندين الذين لا يريدون القتال، وذلك لترهيب أفراد القوات الأوكرانية؛ تحدث عن ذلك الجنود الأوكرانيون الذين ألقوا أسلحتهم”.