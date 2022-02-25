إعلان نتائج الإنتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة الدورة التكميلية/ رابط

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء امس الخميس، عن نتائج طلبات الإنتقال الإلكترونية من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لطلبة الدورة التكميلية 2021 / 2022.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب أن النتائج شملت الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية الحالية 2021 / 2022 للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

كما دعا الخطيب الطلبة الدخول الى الرابط التالي من أجل التعرف على النتائج :http://www.admhec.gov.jo/AdmUnivTransResults.aspx–