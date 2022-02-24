وزارة الخارجية تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في اوكرانيا، وإعفاء الراغبين بالعودة للبلاد من قيود السفر

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انعقاد خلية الأزمة في الوزارة بشكل مستمر لمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، إنه في ضوء ازدياد حدة التوتر والأنباء عن تنفيذ أعمال عسكرية في أوكرانيا، وبالإشارة إلى التحذيرات والدعوات المتعاقبة التي أطلقتها الوزارة خلال الأيام الأخيرة الماضية، من خلال البيانات، ووسائل الإعلام، والرسائل الإلكترونية والنصية المُباشرة مع الجالية الأردنية في أوكرانيا، واتصالات الوزارة والسفارة في أنقرة المتواصلة معهم، والتي دعت إلى ضرورة مغادرة المناطق الشرقية باتجاه المناطق الغربية، نحث الجالية مُجدداً على مغادرة أوكرانيا في ضوء استمرار تشغيل الرحلات الجوية حتى أمس.

وأضافت أن خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تستمر بالانعقاد على مدار الساعة، حيث يتم التحضير الآن لانعقاد اجتماعٍ موسعٍ وشامل مع جميع الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا وذلك لتقييم المستجدات، وإدامة التواصل مع الأردنيين هناك بالطرق المتاحة وسبل تقديم كل أشكال الإسناد والدعم المتاحة لهم، وتنفيذ خطط التعامل مع الأزمة، ومتابعة أوضاع الأردنيين، وخيارات سبل الإخلاء المتاحة، ولاسيما الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا، والتي كانت وزارة الخارجية قد حضّرت لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بالتواصل مع عددٍ من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل إخلاء الأردنيين براً لهذه الدول إن استدعت الحاجة.

وقالت إنه يتم حالياً التواصل مع هذه الدول لتنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الأزمة.

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بما تعلنه السلطات الرسمية من إجراءات السلامة العامة، وأخذ جميع احتياطات السلامة الشخصية، لافتة إلى أرقام التواصل الساخنة مع السفارة/ أنقرة 00905384419586، والمكتب الثقافي/كييف 00380939361181، ومركز العمليات 00962795497777.

إعفاء الأردنيين الراغبين بالعودة من قيود السفر

كما أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح المركز أن الإلغاء يشمل عدم التسجيل على المنصة المخصصة ( www.gateway2jordan.gov.jo/index.html )، وعدم اشتراط فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 24 شباط وحتى إشعار آخر.