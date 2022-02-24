هل اشترى عمرو دياب منصة “أنغامي” الموسيقية الإلكترونية ؟؟



تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، أنباء عن شراء الفنان المصري عمرو دياب منصة أنغامي الموسيقية، والتي ستطرح أغاني ألبوماته الأخيرة، التي أنتجتها شركته “ناي”.

فقد نشرت الصفحة الرسمية لمنصة أنغامي الموسيقية، تغريدة جديدة، عبر موقع “تويتر”، تقول: “أغاني عمرو دياب راحت فين”.

وكان جمهور الهضبة عمرو دياب قد فوجئ باختفاء ألبوماته التي أنتجتها شركة «ناي»، من قناته عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية مثل “سبوتيفاي”، و”يوتيوب ميوزيك”، وكذلك “أي تيونز”.

ويرجع سبب إخفاء ألبومات الهضبة، التي أنتجها لنفسه، إلى رغبته في استثمار نجاحاته وحقوقه الرقمية، وإعادة طرح أغانيه عبر منصة أخرى، ورغم ذلك لم تُحذف بشكل نهائي من قناته وإنما أخفاها فقط.

الألبومات التي اختفت، هي “أحلى وأحلى 2016″، “معدي الناس 2017″، “كل حياتي 2018″، “أنا غير 2019″، “سهران 2020″، و”يا أنا يا لأ 2020”.

ولا تزال ألبوماته القديمة مطروحة على منصات الشركات التي أنتجتها، وهي شركات “مزيكا”، و”عالم الفن”، و”صوت الدلتا”، و”روتانا”، واكتفى الهضبة بترك أغنيات وفيديوهات من حفلاته الغنائية عبر قناته على “يوتيوب”، ويتابعها 5 ملايين مستخدم.

ويستعد الهضبة لطرح باقي أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “عيّشني”، بعد النجاح الذي حققته بعض أغنيات الألبوم مثل “أنت الحظ” و”رايقة”.