استشهاد ثلاثة جنود ووقوع خسائر مادية في عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق فجر اليوم الخميس/ فيديو
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منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم ويستمر حتى مساء السبت
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