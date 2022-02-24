العثور على طفلة رضيعة في بئر مهجورة بمنطقة اربد/ فيديو

باشرت الاجهزة الامنية في مديرية شرطة غرب اربد التحقيق في ملابسات العثور على طفلة لقيطة داخل بئر مهجور في لواء الطيبة غرب مدينة اربد.

وقال مصدر أمني أن بلاغاً ورد إلى الأجهزة الأمنية حول صوت بكاء يخرج من داخل أحد الآبار المهجورة بالقرب من قرية مندح التابعة للواء الطيبة غرب مدينة اربد.

واضاف المصدر قائلا: عند صول فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى الموقع تم انتشال الطفلة، وتبين بأنها وضعت داحل كيس قبل رميها داخل البئر التي تقع داخل منطقة احراش،. ويقدر عمره الطفلة باكثر من شهر.

وأوضح المصدر لسرايا إن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ونقلها إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، فيما وصفت حالتها الصحية بالحسنة.

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