إنتصر بوتين.. امريكا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا تحت أي ظرف، وتايوان تعلن حالة تأهب قصوى تخوفاً من الصين
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جرينتش+2 12:45
إعتقال عميل لبناني “مخضرم” متورط باغتيال قيادين بالجهاد الاسلامي
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