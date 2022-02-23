عدوان إسرائيلي صاروخي من فوق الجولان المحتل على مواقع بمحيط محافظة القنيطرة يتسبب في أضرار مادية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل قد نفذت هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري، مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.

وقالت وزارة الدفاع السورية، حسبما نقل عنها الإعلام الحربي السوري، اليوم الأربعاء، إنه “في حوالي الساعة 30. 12 [بالتوقيت المحلي السوري] من فجر اليوم 23 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

ويعد هذا الهجوم الإسرائيلي الثاني الذي شهدته الأراضي السورية في أقل من أسبوع، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في 17 فبراير الجاري، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.