تحية كاريوكا.. أكثر ما يسعدها ان تُسعد قلوب الآخرين/ فيديو

صادف يوم امس الثلاثاء الموافق 22 فبراير، ذكري ميلاد أسطورة من أساطير الرقص الشرقى، وإنسانة تمتلك مشاعر جياشة قبل أن تكون فنانة لها كاريزما خاصة وموهبة إستثنائية، هي بديعة محمد كريم، أو كما لقبت بـ تحية كاريوكا، والسبب في هذا اللقب هو تأديتها رقصة الكاريوكا البرازيلية الشهيرة في الزمن الماضي، على انهالم تتقن الرقص فقط، بل برعت كممثلة وقدمت أدوارًا متنوعة.

في لقاء نادر للراحلة تحية كاريوكا قالت، إن أكثر ما يسعدها في الحياة أن تستطيع ادخال السعادة على قلب أي شخص حتي ولو بـ وردة،

وتابعت قائلة: الحياة هي معلمتي الاولى، وأصعب ما في الحياة الكذب والخيانة، خاصة أن الشخص الذي يخونك تكون قد أعطيته الثقة حتي تكتشف أنه ليس محلاً لهذه الثقة.

واضافت كاريوكا خلال اللقاء: أنا لا أحرص من الناس بالرغم من أن هناك مقولة معلقة في منزلي مكتوب عليها ” أتق شر من أحسنت إليه “، لكن ( عشان الواحد أهبل بينسي ) ،

وحول حبها للنقود قالت: انا احب النقود كي أصرفها ولا أدخرها أبدًا، حتي في إحدي المرات قررت أن أدخر مع سليمان نجيب، ولكنه فاض به وقال لي حينها ( لو حبستك في أوضة مفيهاش أبواب وسبتلك ألف جنيه هدخل ألاقيكي وكلاها) .

وأضافت: انا لا ادخر للايام السوداء، لانني لا أمتلك أياما سوداء فكل ما تمنيته في حياتي وهبه لي الله عز وجل، والصداقة بالنسبة الي مهمة فانا أحب أصدقائي جدا بعد الله عز وجل .

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