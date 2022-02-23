السفير الروسي بواشنطن إعتبرها سيفاً ذا حدّين.. بايدن الخائب يفرض عقوبات على روسيا، ويعترف أنها ستضر باقتصاد أمريكا
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جرينتش+2 01:07
الصين لن تفرض عقوبات على روسيا، وترفض القيود الأحادية الجانب
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