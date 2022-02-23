الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني هو المخرج

ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 20 وفاة و8144 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13751 والإصابات 1,599,422
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