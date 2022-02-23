إلهام شاهين تكشف آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير سمير صبري، بعد زيارتها له إثر تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وخلال مداخلة هاتفية خلال ببرنامج “كلمة أخيرة”، قالت إلهام شاهين: “كنت عنده النهاردة وهو أفضل من امبارح، لكنه يعاني من مشكلة في الصمام “الميترالي”، حيث سيجري قسطرة يوم الخميس”، لافتة إلى أن “معنويات سمير صبري مرتفعة، ويشعر باللحمة لتواجد الأصدقاء حوله”.

وتابعت الفنانة: “كنت أنا عنده اليوم والفنانة ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وعمر عبد العزيز وكان كويس جدا وكان بيقلنا خليكوا معانا”.

وعما إذا كانت القسطرة التي سيجريها الفنان هي عملية جراحية أم مجرد قسطرة، أوضحت إلهام شاهين قائلة: “قسطرة فقط مش عملية سيجريها الخميس وسيكون بخير، وسمير صبري أجدع صديق ولديه رصيد من الإنسانيات مع زملائه ومن أجدع الناس اللي قابلتها في حياتي كله، ويقف مع كل زمايله، ولما بتعب بيكون أول واحد يسأل عليا، فهو راجل جدع وإنسان وطيب ويحب زملائه”.

سمير صبري يكشف عن اغتيال سعاد حسني

وكان سمير صبري قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل هامة حول مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني، خلال تواجده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال صبري عن الفنانة سعاد حسني: “كنت أحب سعاد وتربطني بها صداقة منذ فيلم غابة الحب والزواج وكانت سعاد تحتاج إلى توجيه وكانت هائلة على الشاشة، ولكن عند موتها ذهبت إلى المطار لتصوير جثمانها وسافرت إلى لندن وقمت بحجز قاعة في أوتيل ووضعت كاميرات وأجريت أحاديث مع من كانت سعاد على علاقة معهم”.

وتابع: “رأيي أن سعاد توفيت بالشقة في مشاجرة ويقول الأطباء في تقريرهم إنها توفيت بسبب خبطة في الدماغ وكدمات متفرقة في جسدها دون أي كسور في العظام، فمن المستحيل أن يقفز شخص من الدور السادس دون أي كسور في العظام”.

وأوضح أنه خلال حواره في لندن مع عدد من الشخصيات، قام بعمل حوار مع سيدة تدعى نادية وهي من توفيت في شقتها سعاد حسني ولاحظ أنها تبكي بلا دموع وكلامها متناقض، موضحا أن من رأيه أن سعاد توفيت بالشقة في مشاجرة بسبب تلك السيدة.