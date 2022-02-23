“أمن الدولة” تقرر حبس عصابة تخصصت بسرقة الصيدليات لمدة 10 سنوات

قررت محكمة أمن الدولة وضع شخصين بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بعد أن ثبت لديها تشكيلهم عصابة إجرامية تخصصت بسرقة الصيدليات في العاصمة عمان، بحثا عن الثراء السريع غير المشروع.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الأربعاء، برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام، والمقدم القاضي العسكري أحمد الطرابشة.

وبين قرار التجريم أن المدانين ثبت ارتكابهما لجنايتي تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال، وارتكاب أعمال اللصوصية، وجناية السرقة مكررة 4 مرات.

وأوضح القرار أن المدانين شكلوا عصابة إجرامية ونفذوا عمليات سرقة ضد 4 صيدليات في العاصمة عمان عام 2018 تحت تهديد السلاح للعاملين فيها، وأخذوا مبالغ مالية وتقاسموها بينهم.

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