أردوغان المنافق في ورطة فهو يستبعد “التخلي” عن روسيا او عن أوكرانيا، لان مصالح تركيا متقدمة للغاية مع البلدين

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة لا تستطيع “التخلي” عن روسيا، على الرغم من “عدائية الوضع” حول أوكرانيا.

وقال الرئيس أردوغان بعد عودته من جولة أفريقية: “ليس من الممكن أن نتخلى عن كليهما (روسيا وأوكرانيا)، دعونا نتخذ خطوة تمكننا من حل هذه القضية دون التخلي عن أي منهما”.

وأردف أردوغان: “لدينا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع روسيا، كما أن لدينا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع أوكرانيا”.

وأوضح أردوغان: “إذا قلت تخلوا عن أوكرانيا، فلا يمكننا ذلك، لأن مصالح بلادنا متقدمة للغاية معها، وإذا قلت تخلوا عن روسيا، فلا يمكننا أيضًا ذلك، لأننا حقًا قد طورنا علاقاتنا معها الآن”.

كما كشف أردوغان أن “أنقرة تواصل اتصالاتها مع موسكو بشأن تنظيم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، فيما ستتواصل الدبلوماسية الهاتفية”.

ورد الرئيس التركي على أسئلة الصحفيين “في الوقت الحالي، تجري اتصالات لزيارة السيد بوتين، في غضون ذلك، سنواصل الدبلوماسية الهاتفية معه، آمل أن نحقق نتائج جيدة”.