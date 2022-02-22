لافروف: ندين بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا لان هذه الإجراءات سوف تؤدي لتصعيد حاد في كل المنطقة/ فيديو
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يحضر الحزن الأليم حين يغيب الكبار .. أخي ســامي عطــاري وداعاً / بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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