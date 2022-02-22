الذكرى السنوية الـ 64 لقيام دولة الوحدة السورية - المصرية بعنوان "الجمهورية العربية المتحدة" وبرئاسة جمال عبد الناصر
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جرينتش+2 12:59
كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى مجلس الأمة بمناسبة إعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا يوم 1958/5/2- فيديو
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