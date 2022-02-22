طقس دافئ اليوم الثلاثاء وغدا، وانخفاض ملموس الخميس والجمعة

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد الأربعاء، بكتلة هوائية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية بحيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتسود أجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

فيما تتأثر المملكة يوم الخميس، تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، ويتوقع سقوط زخات من المطر في ساعات المساء والليل قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

كما يطرأ يوم الجمعة، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام وغائمة وماطرة بين الحين والآخر، ولاسيما في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار ولا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 19 – 10، وفي الأغوار الشمالية 25 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 13، وفي البحر الميت 26 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 13 درجة مئوية.

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