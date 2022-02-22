الذكرى السنوية الـ 64 لقيام دولة الوحدة السورية - المصرية بعنوان "الجمهورية العربية المتحدة" وبرئاسة جمال عبد الناصر
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جرينتش+2 12:59
روسيا ترسل قوات “حفظ سلام” إلى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المنفصلتين عن أوكرانيا عقب اعترافها باستقلالهما
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