جيش الاحتلال يعترف باطلاق قناة تضليل ضد غزة على “تلغرام”

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن مسؤوليته بقناة إخبارية تضليلية ضد قطاع غزة، على تطبيق التلغرام.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، فقد قرر جيش الاحتلال إنهاء عمل مسئول صفحة “أبو علي اكسبرس” على التلغرام بعد تكليفه بمهمة بث أخبار مضللة ومثبطة للمعنويات الموجهة ضد سكان القطاع على مدار عامين.

وذكرت الصحيفة أن قرار إنهاء عمل الضابط الذي يدعى “جلعاد كوهن” جاء في أعقاب قيامه بتشويه صحافيين ومسؤولين سياسيين في الكيان خلال الفترة الأخيرة.

بينما شغل “كوهن” منصباً سابقاً في وحدة التنسيق والارتباط، حيث جرى تشغيله خلال العامين الماضيين بمنصب مستشار “معركة الوعي” على مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة ضد غزة، وذلك بطلب من نائب قائد الأركان “هرتسي هليفي” وقائد المنطقة الجنوبية “اليعيزر توليدانو”.

وفي البداية تم رفض الكشف عن هويته الحقيقية كمسؤول تلك الصفحة، وذلك خشية تعرض حياته للخطر، إلا أن المحكمة وافقت على كشف هويته في النهاية.