بدء الانتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة الدورة التكميلية

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثالثة ظهرا من يوم الخميس المقبل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن عملية تقديم الطلبات ستكون من خلال الموقع الالكتروني للوحدة وعلى الرابط التالي: http://admhec.gov.jo/WinterUnivTransApp2021/، لافتا إلى أن عملية تقديم طلبات الانتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الذين حققوا متطلبات النجاح لأول مرة في شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2021 / 2022 فقط، والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت أمس، إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار.

ولفت الى ان الوحدة ستقوم لاحقاً بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية الحالية 2021 / 2022 للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد انتهاء عملية التقديم، موضحا انه على الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني، الرمز السري) التي استخدمها أول مرة عند تقديم طلب الالتحاق.

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