الذكرى السنوية الـ 64 لقيام دولة الوحدة السورية - المصرية بعنوان "الجمهورية العربية المتحدة" وبرئاسة جمال عبد الناصر
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جرينتش+2 12:58
إسرائيل “قلقة” من أن تؤدي العقوبات الأمريكية على روسيا الى كبح الاعتداءات الصاروخية التي ترتكبها في سوريا
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