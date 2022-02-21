“يا أصفر”.. اغنية جميلة للمطرب الشعبي حودة بندق| فيديو

طرح المطرب الشعبي المصري، حودة بندق امس الاحد أغنيته الجديدة بعنوان “يا أصفر” ،وذلك على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية حودة بندق الجديدة “يا أصفر” من كلمات الجوكر ،وألحان حودة بندقن وتوزيع موسيقي زيزو فاروق.

وكان مطرب المهرجانات الشعبية، حودة بندق قد طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة ، بعنوان “بالسلامة” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية حودة بندق الجديدة “بالسلامة” من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

وعلى جانب آخر، يستعد المطرب الشعبي درويش، لتقديم ديو غنائي جديد، مع المطرب حودة بندق، وذلك في تعاون هو الأول الذي يجمع بينهما، على تصوير الأغنية في باريس في النصف الثاني من يناير الجاري.

يذكر أن “حودة بندق” قد فاز بلقب أفضل مؤدي مهرجانات فى استفتاء “فيتو” لاختيار “الأفضل فى 2021″، كما حصل على نسبة 46% من أصوات الجمهور، يليه من المطربين السعبيين “عمر كمال” بنسبة 17%، و”مسلم” بنسبة 9%، و”عنبة” بنسبة 7%، و”عصام صاصا” بنسبة 6%، و”حسن شاكوش” بنسبة 5%، و”حمو بيكا” بنسبة 4%.