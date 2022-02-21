“هناك.. هناك”.. نصّ نثري في وداع اللواء المرحوم بهجت سليمان

نشر الاستاذ خالد العبود، عضو مجلس الشعب السوري، نصاً نثرياً بعنوان “هناكَ..هناكَ”، ودّع به المرحوم اللواء “بهجت سليمان”، نعيد نشره اليوم صوتاً، بمناسبة مرور عامٍ (في ٢٥ شباط) على هذا الرحيل المؤلم..

مشاركة 0 مشاركة مشاركة