هل الازمة الدولية في طريقها الى الإنفراج؟.. قمة مرتقبة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا، باقتراح عاجل من ماكرون
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“هناك.. هناك”.. نصّ نثري في وداع اللواء المرحوم بهجت سليمان
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