قرارات جديدة بخصوص الاستخدام لاول مرة لغير الاردنيين

اصدر وزير العمل، نايف استيتية قرارات جديدة بخصوص الاستخدام لاول مرة للاشخاص غير الاردنيين في جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل الاردني.

وقرر استيتية عدم السماح بالاستخدام لاول مرة للاناث من الجنسيات الاجنبية المتواجدات داخل المملكة للعمل في منشآت البارات والاندية والملاهي الليلة والديسكو.

كما قرر عدم السماح بالاستخدام لاول مرة لاي شخص من حملة الجنسية المصرية ذكورا واناثا، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب المصري بشأن تنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة والتي تنص على انه لا يمنح اي عامل مصري قدم الى الاردن تصريح عمل اذا كان قدومة بقصد الزيارة او الحج او العمرة او المرور، مع التزام الجانب المصري بمنع خروج اي شخص لغايات العمل في الاردن الا وفقا للاجراءات المتفق عليها بين البلدين.

ونص القرار على عدم السماح بالاستخدام لاول مرة لاي شخص من حملة الجنسيات الباكستانية والبنغالية الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل اي غير حاصلين على تأشيرة بقصد العمل مع استثناء من حصلوا على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وايضا بعدم السماح بالاستخدام لاول مرة لاي شخص من حملة الجنسية اليمنية الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل وعدم منح الطلاب غير الاردنيين الذين هم على مقاعد الدراسة الجامعية تصاريح عمل كونهم حاصلين مسبقا على اقامات سنوية بمهنة طالب وعدم السماح بالاستخدام لاول مرة لاي شخص من حملة الجنسية الهندية الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل ولاي شخص اجنبي اذا وجد ختم غير مصرح له بالعمل على جواز سفره