لافروف: ندين بشدة الضربات الإسرائيلية على سوريا لان هذه الإجراءات سوف تؤدي لتصعيد حاد في كل المنطقة/ فيديو
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بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بخصوص تقارير حول حسابات بنكية للملك احتوت معلومات قديمة ومضللة
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