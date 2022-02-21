هل الازمة الدولية في طريقها الى الإنفراج؟.. قمة مرتقبة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا، باقتراح عاجل من ماكرون
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جرينتش+2 12:36
تصاعد منسوب التحذير من نشوب حرب أهلية أميركية
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