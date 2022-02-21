الغذاء والدواء توقف بيع وتداول منتجات حليب الأطفال سيميلاك

بدأت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اتخاذ إلاجراءات الاحترازية اللازمة في ضوء التحذير الذي أصدرته هيئة الغذاء والدواء الأميركية حول وجود جرثومة سالمينويلا salmonella وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي (cronobacter sakazakii)، في عبوة مفتوحة ومستخدمة من منتج حليب الأطفال similac alimentun.

وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، إن حليب الأطفال (similac alimentun)، منتج غير مسجل لدى المؤسسة، ويتم تصنيعه على نفس خط الانتاج للمنتجات المسجلة في السوق الأردني : Similac total comfort , similac elecare.

وأضاف في بيان صحافي اليوم الاحد، أن الإجراءات شملت وقف بيع وتداول الارقام التشغيلية (23393k800، 25050k800) من منتج حليب (Similac total comfort ) ورقم التشغيل (30384Z200)، من منتج حليب (similac elecare) في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، بالإضافة إلى سحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردني من منتجي الحليب أعلاه لحين إعادة فحصها ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية.

وأكد مهيدات أن جميع التشغيلات الواردة للسوق الأردني يتم فحصها في مختبرات المؤسسة قبل صدور قرار تداولها، مبينا أن المؤسسة تتابع مع الشركة الصانعة من خلال الوكيل المحلي كافة المستجدات بهذا الخصوص لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوئها.

واكد أن الشركة الصانعة لهذه المنتجات، قامت بإعادة فحص عينات من انواع هذا الحليب، حيث أظهرت النتائج خلو الحليب من هذه البكتيريا.

ودعت المؤسسة المواطنين الى وقف استخدام منتجات الحليب بالأرقام التشغيلية المذكورة احترازيًا لحين صدور تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية، والتأكد من سلامتها واستشارة الطبيب المختص حول منتجات الحليب البديلة المناسبة للطفل، كما دعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

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